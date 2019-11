Il Reggio Emilia dei piacentini non rallenta: 4-1 al Cus Torino e vetta solitaria difesa

Quarta vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica difeso. Non rallenta il cammino in A2 maschile del Tennistavolo Reggio Emilia a trazione piacentina, dove militano i pongisti Mattia Crotti, Luca Ziliani e Stefano Ferrini, oltre al mantovano Damiano Seretti.

Sabato scorso la squadra reggiana era di scena sul campo amico, ospitando l’insidiosa formazione del Cus Torino. Come nel sabato precedente a Carrara, Reggio è riuscita a spuntarla per 4-1, trascinata dalle doppiette di Mattia Crotti (3-0 nello scontro di alto livello contro Romualdo Manna e stesso trattamento a Davide Ferrero) e di Damiano Seretti, senza problemi contro Lorenzo Cordua (3-0) e autore di una spettacolare rimonta contro Manna (da 0-2 a 3-2). Un’altra rimonta, sfumata sul più bello, ha visto protagonista Stefano Ferrini, che ha ceduto 11-9 al quinto set contro Ferrero nell’unico punto conquistato dai piemontesi.

Grazie alla quarta vittoria in altrettante partite, Reggio Emilia guida la classifica del girone A con 8 punti, sempre a +1 su Cagliari. Prossimo appuntamento, sempre casalingo, sabato 23 novembre alle 17.30 contro Castel Goffredo, unica formazione fin qui capace di imporre il pareggio a Cagliari.