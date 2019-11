Cortemaggiore in campo sabato prossimo contro il fanalino di coda Coccaglio

Dopo la sosta forzata della scorsa settimana, a causa degli impegni nella Nazionale Juniores della giovane Arianna Barani, la Teco Corte Auto Cortemaggiore si prepara a scendere di nuovo in campo per il campionato di A1 di tennistavolo femminile. Sabato 16 novembre, infatti, le magiostrine saranno impegnate nella trasferta di Coccaglio. La compagine bresciana, neopromossa nella massima serie a distanza di un decennio dall’ultima volta, occupa al momento il fondo della classifica, con le ragazze allenate da Olga Dzelinska che invece viaggiano spedite in seconda posizione (ma con un match, quello dello scorso turno, da recuperare). Cortemaggiore che, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, sarà al gran completo, con le due top player Ruta Paskauskiene e Valentina Sabitova, oltre alle due baby Arianna Barani e Valentina Roncallo.

In chiave tecnica Paskauskiene e Sabitova non dovrebbero avere grossi problemi contro qualsiasi avversario, ma il tutto è da prendere con le molle dato che l’ungherese Cristina Nagy ha un trascorso internazionale di tutto rispetto, dato che in carriera è arrivata (nel ranking internazionale) tra le prime 40 pongiste al mondo.