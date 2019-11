Il capitano Ihedioha: “Il contropiede la possibile chiave per battere Ferrara”

Dopo aver ottenuto lo scalpo illustre della capolista Verona, sconfitta nell’ultimo turno 65-70, l’Assigeco Basket Piacenza dovrà dimostrare di non soffrire di vertigini. Il successo centrato al cospetto degli scaligeri, infatti, ha proiettato i ragazzi di coach Ceccarelli al secondo posto nel girone Est di Serie A2, a due soli punti dal terzetto di testa costituito da Verona, Ravenna e Ferrara. Quest’ultima sarà la prossima avversaria dei biancorossoblu, con il big match dell’ottava giornata in programma sabato sera al PalaBanca (ore 20.45). La banda Ceccarelli, in grande forma dopo un avvio di campionato piuttosto zoppicante, non ha alcuna intenzione di interrompere il proprio filotto, con il capitano Francesco Ihedioha che ha indicato la possibile chiave del match in vista di sabato prossimo.

