Il tabù Fano per un Piacenza che non può proprio fermarsi. Fuori Cacia e Sestu

Il Piacenza prova a sfatare il tabù dello stadio Mancini e affronta oggi, domenica 17 novembre, il Fano in un match valido per il 15esimo turno del campionato di serie C. Dalle 15, i biancorossi andranno a caccia di un successo mai conseguito sul campo dei marchigiani, ma che risulta indispensabile per alimentare i sogni di rimonta della squadra di Franzini.

Ultimi della classe con due sole vittorie all’attivo e reduci da ben cinque sconfitte di fila senza peraltro segnare gol, l’undici di Fontana non può certo rappresentare ostacolo da far tremare i polsi per Pergreffi e compagni. Piace che sarà privo di Del Favero, convocato con l’Under 21, Sestu e Cacia infortunati. Al loro posto ci saranno Bertozzi e con tutta probabilità Cattaneo a far coppia in attacco con il bomber Daniele Paponi.

Queste le probabili formazioni:

FANO-PIACENZA

FANO (4-3-3) Viscovo; Beduschi, Di Sabatino, Gatti, Tofanari; Carpani, Sapone, Parlati; Kanis, Barbuti, Baldini. (Fasolino, Venditti, Diop, Said, Massardi, Boccioletti, Giorgini, Gjuci, Sarli, Marino, Ricciardi, Di Francesco, Paolini). All. Fontana

PIACENZA (3-5-2) Bertozzi; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Bolis, Marotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Cattaneo. (Ansaldi, Riccardi, El Kaouakibi, Borri, Scotti, Nannini, Nicco, Giandonato, Forte, Sylla). All. Franzini.

ARBITRO Miele di Nola