Il ds Luca Matteassi a Telelibertà: “Troppa negatività intorno al Piace”

“Sì, c’è parecchia negatività intorno al Piacenza Calcio e me ne dispiaccio molto perché è una squadra guidata da due presidenti come i Gatti che tengono come pochi a questa realtà e soprattutto c’è un tecnico preparato e in gamba che raggiunge sempre gli obiettivi ma che viene criticato con una facilità estrema. Serve maggiore coesione se si vogliono raggiungere certi traguardi”.

Il direttore sportivo Luca Matteassi non ha utilizzato mezzi termini nel corso dell’ultima puntata di Zona Piacenza, nel corso della quale il giovane dirigente biancorosso si è soffermato a lungo sulla situazione ambientale che, nelle scorse settimane, ha indotto via Gorra ad imporre il silenzio stampa ai giocatori e allo staff tecnico.

“L’ho voluto personalmente e ho chiesto al club di assumere questa decisione – ha detto lo stesso Matteassi nello studio di Corrado Todeschi e Laura Fregoni -. Non si tratta di polemica e non ci sono dietrologie: semplicemente il gruppo necessitava della maggior calma possibile. Tutto qui”.

Matteassi è rimasto ovviamente molto abbottonato circa le ormai prossime strategie di mercato che a dicembre potrebbero stravolgere il volto della squadra: “Sono discorsi prematuri e siamo contenti di questi ragazzi – ha detto ancora il ds -. Cacia? E’ il primo ad essere dispiaciuto di questa situazione ma se riuscirà a trovare il gol credo si ritroverà anche dal punto di vista realizzativo”.

Mentre per il cannoniere calabrese si è parlato nei giorni scorsi di un interessamento della Juve Stabia, voce che non ha fino ad ora però trovato alcuna conferma, il Piace prosegue nel suo tentativo di rimonta in graduatoria: “Siamo tutte lì ed è per questo che si chiede pazienza a tutti. Nulla è compromesso” ha rasserenato gli animi Matteassi.

Oltre al Piace, spazio anche al super Fiorenzuola, protagonista della puntata di Zona Calcio dove Luca Baldrighi e Tommaso Cavalli, team manager e difensore dei rossoneri, sono stati gli ospiti d’onore. Finale con un focus sulla Seconda Categoria grazie alla delegazione sarmatese composta da mister Andrea Viciguerra e dagli attaccanti Andrea Signaroldi e Matteo Viani, cannonieri della formazione capolista del girone A.

Zona Piacenza e Zona Calcio tornano lunedì prossimo su Telelibertà a partire dalle 20.15.