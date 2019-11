Vigor, grandi manovre in vista: Alessandro Castellana nel mirino

E’ tempo di nuova pianificazione in casa Vigor Carpaneto e, alla luce dell’ultimo posto in classifica nel girone D di serie D, il presidente Giuseppe Rossetti, i suoi collaboratori e ovviamente il tecnico Rossini stanno progettando le manovre da porre in essere per tentare una scalata molto complicata.

Il tutto considerando che Rantier sarà fermo ai box per lungo tempo, la società biancoazzurra interverrà nel comparto attaccanti innestando un elemento che possa fungere da supporto a Sà Sà Bruno. Sono parecchi i giocatori sulla graticola e diversi di loro potrebbero abbandonare Carpaneto. Per il reparto arretrato è invece spuntato il nome di un difensore piacentino: Alessandro Castellana potrebbe essere elemento che interessa alla società piacentina, intenzionata a far di tutto per evitare il ritorno in Eccellenza. Il difensore ex Piace milita ora nel Savona dove la situazione societaria lascia presagire notizie poco confortanti e che potrebbero spingere il 24enne ad un trasferimento.