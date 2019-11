Dopo la delusione Mondiale, Roberta Bonatti punta al titolo italiano

Smaltita la rabbia per il Mondiale sfumato proprio sul più bello, la pugile piacentina Roberta Bonatti (medaglia di bronzo agli Europei) si prepara a combattere per i Campionati Italiani élite: l’obiettivo la conquista del titolo. “Sono carica e decisa a far bene – assicura la campionessa cresciuta tra le fila della Salus et Vurtus -, quest’anno sarà una competizione molto particolare per me, dato che saranno i miei primi campionati italiani con la maglia dell’Arma dei carabinieri. Ci tengo a vincere, per chiudere in bellezza un anno ricco di soddisfazioni”. La lotta per il titolo italiano nei 48 chili inizierà ai primi di dicembre.

