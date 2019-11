Altra gara da tre punti: il Piace riceve l’Imolese di Atzori

Alle 17.30, su di un terreno di gioco pesantemente allentato a causa della pioggia persistente, il Piacenza affronta al Garilli l’Imolese in una sfida valida per la 16esima giornata del campionato di serie C. Romagnoli penultimi della classe ma in crescita dopo l’arrivo in anchina di Atzori.

Mister Franzini disporrà dell’intera rosa, con Cacia e Sestu che hanno recuperato dai rispettivi malanni muscolari. Difficilmente partiranno dall’inizio, in attacco si profila il tandem Paponi-Sylla. I biancorossi vanno a caccia del terzo successo di fila.