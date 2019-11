Urge una vittoria: la Vigor costretta a fare punti con il Calvina

Un trittico bresciano da concludere al meglio per risollevarsi in classifica e riscattare la rotonda sconfitta di domenica scorsa contro il Breno (0-3). Oggi, domenica 24 novembre, alle 14.30 la Vigor Carpaneto sarà di scena allo stadio “Tre Stelle” di Desenzano del Garda per affrontare il Calvina, match valido per la tredicesima giornata d’andata del girone D di Serie D. Il ko di domenica scorsa contro i granata della Val Camonica ha spento in parte l’entusiasmo per la prima vittoria stagionale di sette giorni prima contro il Ciliverghe, relegando nuovamente i biancazzurri all’ultimo posto solitario, sebbene la classifica sia ancora corta. Dal punto di vista della graduatoria, la sfida contro il Calvina rappresenta un altro scontro diretto, con la necessità da parte dei ragazzi di Stefano Rossini di conquistare punti per evitare di impantanarsi ulteriormente.

