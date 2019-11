Gran Galà dello sport, è la campionessa Laura Peveri l’atleta dell’anno

Parata di campioni, pioggia di premiazioni e tanti applausi. Anche quest’anno i riflettori si sono accesi sul Gran Galà dello sport piacentino, il più importante evento celebrativo organizzato dal Comitato olimpico provinciale con il patrocinio del Comune di Piacenza, per premiare le eccellenze sportive del territorio. L’evento è stato ospitato lunedì 25 novembre a Palazzo Galli. Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli atleti della nostra provincia che, durante l’ultima stagione agonistica, hanno conquistato titoli assoluti in campo nazionale, continentale o mondiale, quelli che hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale Italiana in competizioni internazionali e le squadre sportive promosse a campionati nazionali.

Non poteva che andare alla giovanissima Laura Peveri il premio “atleta dell’anno 2019”, con la campionessa piacentina di pattinaggio su ghiaccio e a rotelle che quest’anno ha messo in bacheca un bronzo ai Mondiali di Barcellona, oltre a un argento e a un oro nella Mass Start (conquistati giusto qualche giorno fa) in Coppa del mondo in Norvegia e alla Junior World Cup in Olanda.