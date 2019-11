Gas Sales, turno infrasettimanale. Al Palabanca arriva Padova

La Gas Sales Volley torna in campo questa sera, giovedì 28 novembre, alle 20.30 al Palabanca, contro la Kioene Padova per il turno infrasettimanale di Superlega. Piacentini a quota 5 punti in classifica, avversari a 11. Dubbio fino all’ultimo per Gabriele Nelli, lo schiacciatore si è allenato dopo l’infortunio al ginocchio, ma si valuterà solo prima della gara se rischiarlo. Nel frattempo si è infortunato Alessandro Fei che ha accusato un problema al ginocchio. Lo stop forzato è di una decina di giorni.

