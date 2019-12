Il campione mondiale di kick boxing Davide Colla tra gli ospiti a Zona Sport

Dal tatami di Antalya (Turchia) agli studi di via Benedettine: il fresco campione del mondo di kick boxing Davide Colla sarà l’ospite d’onore della puntata di questa sera di Zona Sport. Il 23enne atleta piacentino sarà accompagnato dal tecnico della Nazionale Azzurra Adriano Passaro e dal maestro della palestra Yama Arashi Gianfranco Rizzi. Insieme ripercorreranno la cavalcata di Colla alla conquista del Mondiale.

Dopodiché, come ogni martedì, spazio all’analisi del weekend sportivo. Ad esaminare la vittoria al tie-break della Gas Sales Volley Piacenza contro Sora ci penseranno lo schiacciatore biancorosso Dick Kooy e il giornalista Luca Ziliani. In studio interverrà anche il pilone del Piacenza Rugby Alberto Barzan. Per quanto riguarda invece la pallacanestro, spetterà all’’assistant coach Danilo Quaglia e al centro Duilio “el gringo” Birindelli parlare delle vittorie di Bakery e Assigeco Basket.

Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Tutte le anticipazioni saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.