Marotta: “Piace, ora basta pareggi. Col Rimini obbligati a vincere”

Archiviato il rocambolesco pareggio per 2-2 con la Reggiana nel derby, ci pensa Matteo Marotta a suonare la carica in casa Piacenza Calcio in vista della prossima sfida, il match interno di domenica alle 15 con il Rimini. “Il punto conquistato a Reggio Emilia – ha affermato il centrocampista ex Giana Erminio – è preziosissimo, vista anche la qualità dell’avversario e per come si è messa la partita. E’ innegabile, però, che abbiamo sin qui collezionato troppi pareggi, spesso contro squadre sulla carta molto meno attrezzate rispetto a noi. Occorre invertire al più presto la rotta e mettere a segno qualche vittoria, magari già contro il Rimini”.

