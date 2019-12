Nuovo arrivo in casa Gas Sales: preso il palleggiatore Matteo Pistolesi

Arriva dalle fila di Mondovì (Serie A2) il nuovo acquisto della Gas Sales Volley Piacenza, corsa ai ripari per sostituire il palleggiatore Matteo Paris, messo ko da un infortunio a un dito della mano e out per alcune settimane. Si tratta di Matteo Pistolesi, palleggiatore classe 1995 di 194 centimetri, che vanta diverse esperienze nella massima serie: il 24enne torinese, infatti, ha vestito le maglie di Ravenna e Latina.

Foto volleynews.it