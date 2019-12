Il Reggio Emilia a trazione piacentina rallenta contro Cagliari: finisce 2-4

Un’ottima partenza, poi il ritorno di fiamma degli avversari e infine la prima sconfitta della stagione. Si chiude con un ko il girone d’andata in A2 maschile per il Tennistavolo Reggio Emilia, dove militano i piacentini Mattia Crotti, Luca Ziliani e Stefano Ferrini. Nel big match casalingo contro la Marcozzi Cagliari (alla vigilia seconda a -3 contro gli imbattuti reggiani a punteggio pieno), la formazione del presidente Munarini ha incassato la prima sconfitta stagionale cedendo 4-2 dopo un’ottima partenza.

In apertura, infatti, il mantovano Seretti aveva piegato Tomasi (3-1), mentre Crotti aveva agevolmente vinto la sfida tutta mancina contro Kuznetsov (3-0). Sul 2-0, Ferrini ha sfiorato il colpaccio contro il nigeriano Oyetayo (2-3), poi Cagliari ha ingranato il turbo: 3-1 di Tomasi su Crotti e doppio 3-0 di Oyetayo e Kuznetsov rispettivamente su Seretti e Ferrini. Per Reggio, il rammarico di non aver difeso il +3 della vigilia, con un girone di ritorno che ora – con una lunghezza di vantaggio sulla reale favorita di inizio anno – si preannuncia senza esclusione di colpi.

La sconfitta, però, non cancella l’ottima stagione del Reggio Emilia a forte cadenza piacentina, con le precedenti sei vittorie in altrettante partite che hanno regalato in anticipo il titolo di campione d’inverno e la qualificazione alla Coppa Italia di serie A in programma il 10 e l’11 gennaio a Terni, prossimo appuntamento per il sodalizio reggiano dopo la sosta di queste settimane prima di iniziare l’avventura nel girone di ritorno.