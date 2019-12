Le stelle del tennis del passato “tornano” in campo al Polisportivo

Le stelle passate (ma immortali) del tennis hanno rivissuto sui campi del Polisportivo di Piacenza. Due su tutte: Andre Agassi e Steffi Graf, indimenticabile coppia nello sport e nella vita che è stata impersonata con minuzia da due atleti piacentini attrezzati con repliche di abiti retrò e parrucche. Lo spirito della sesta edizione del “Torneo vintage” organizzato nell’impianto comunale di largo Anguissola, del resto, è stato proprio quello di riportare in vita il tennis degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con un pizzico di goliardia e tanta voglia di divertirsi. Domenica pomeriggio, così, ventiquattro partecipanti, suddivisi in dodici coppie miste (uomo e donna), hanno gareggiato in una competizione a gironi con le classiche partite di doppio abbinate ad alcune regole curiose e imprescindibili: utilizzare solo le racchette di legno, indossare vestiti tennistici al massimo di trent’anni fa e, proprio come si faceva nei match del secolo scorso, dissetarsi versando l’acqua nel bicchiere appoggiato a bordo campo. L’evento è stato promosso dalla Scuola Tennis Polisportiva Futura.

