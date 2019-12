Del Favero vede solo biancorosso: “Con il Sudtirol sfida da vincere”

“Mi sento biancorosso e ora per me c’è solo il Piacenza”. Con queste parole il portiere Mattia Del Favero conferma di essere un punto fermo della squadra di Franzini, anche se non dimentica il suo passato alla Juventus, elogiato anche dal ds Fabio Paratici. “Sono contento di quello che ha detto su di me – ha commentato Mattia – quando ero alla Juve mi stava sempre vicino”.

Ora testa al Sudtirol: “Uno dei tanti match difficili di questo girone, ma cercheremo come sempre di portare a casa la vittoria”.

