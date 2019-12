Piace, ultima di andata nella tana del Sudtirol dell’ex Morosini

Trasferta ad altissimo rischio oggi, domenica 15 dicembre, per il Piacenza che, dalle 15, sfiderà a Bolzano il SudTirol, formazione che occupa il quarto posto della graduatoria del girone B di serie C. Si tratta dell’ultimo turno del girone di andata.

Un impegno che arriva nella settimana in cui Daniele Cacia ha detto addio con una risoluzione consensuale del contratto parsa inevitabile dopo le ultime prove fornite dal centravanti calabrese. Rimane da capire quale potrà essere, prima dell’apertura del mercato di gennaio, la soluzione che intenderà adottare mister Franzini per sostituire l’attaccante.

Due le possibilità: la proposizione di un modulo ad una sola punta, un 4-3-3 che però non sembra rappresentare l’ipotesi più accreditata, oppure via libera ad un tandem in cui Paponi rimane elemento imprescindibile e al quale potrebbe essere affiancato uno tra Sestu e Sylla. Nessun indizio è stato fornito dal tecnico di Vernasca che dispone comunque dell’intera rosa.

Come detto, match molto complicato per i biancorossi che affronteranno una delle squadre più brillanti e che avrà nell’ex Morosini l’uomo più rappresentativo e dal quale guardarsi con maggiore attenzione. I trentini, allenati dall’ex Inter Vecchi, sono reduci dalla vittoria esterna ai danni del Ravenna. Queste le probabili formazioni:

SUDTIROL-PIACENZA

SUDTIROL (4-3-1-2) Cucchetti; Ierardi, Polak, Alari, Fabbri; Morosini, Berdarocco, Tait; Casiraghi; Turchetta, Mazzocchi. (Taliento, Grbic, Gabrieli, Gatto, Petrella, Davì, Grezzani, Rover, Trovade). All. Vecchi.

PIACENZA (4-4-2) Del Favero; Zappella, Milesi, Pergreffi, Imperiale; Setu, Della Latta, Marotta, Corradi; Paponi, Sylla. (Bertozzi, Ansaldi, Nannini, Borri, El Kaoukibi, Giandonato, Cattaneo, Nicco, Forte). All. Franzini

ARBITRO Pascarella di Nocera Inferiore