Tempo di Coppa per il Piace: è sfida alla Juve B del baby-talento Fagioli

Il pugno duro minacciato dal presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli si è fatto decisamente sentire ed è ormai ufficiale che domenica prossima il campionato si fermerà per lo sciopero indetto a causa della questione della defiscalizzazione delle società di Serie C.

Per il Piacenza di mister Franzini questo significherebbe niente gara contro l’Arzignano e dunque maggiore attenzione verso quello che sarà l’ultimo impegno del 2019, il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus Under 23. Si gioca oggi pomeriggio, 18 dicembre, alle 14.30 al Garilli in gara unica, come nei turni precedenti si andrà ai supplementari in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari ed eventualmente ai calci di rigore. Il tecnico biancorosso sarà preso dal dubbio se schierare la sua formazione migliore, visto che in teoria non ci sarà più da pensare al campionato fino al prossimo 12 gennaio, ma comunque un po’ di turnover sarà inevitabile. La partita di domenica scorsa in casa del Suditirol ha richiesto un gran dispendio di energie e praticamente senza cambi, un paio arrivati soltanto nei minuti finali. Si dovrebbero rivedere dunque titolari elementi che non hanno trovato molto spazio finora come Giandonato, Cattaneo e Sylla, con i big che saranno comunque disponibili a dare manforte per centrare l’accesso alle semifinali. Della Latta ha espresso il suo desiderio di giocare considerata l’importanza dell’impegno, quindi sarà regolarmente in campo però scalato in difesa per formare il reparto a tre con Pergreffi e Milesi, davanti al portiere di Coppa che è Bertozzi. A centrocampo vedremo sicuramente il maggior numero di rotazioni, con El Kaouakibi a destra, Giandonato regista con Nicco e Cattaneo nel ruolo di mezzala, a sinistra un rinvigorito Nannini che a Bolzano ha trovato il suo primo gol tra i professionisti. Il tandem d’attacco sarà Sylla-Paponi, ma non è da escludere che il giovane Forte possa prendere il posto del capocannoniere biancorosso già nell’undici titolare.

L’avversario di turno non naviga in buonissime acque in campionato, attualmente a metà classifica del girone A, ma può contare come sempre su giocatori che si stanno mettendo in luce con esperienze internazionali. Chi sarà sicuramente della partita è il piacentino Nicolò Fagioli, che con la maglia bianconera sta mettendo in mostra tutto il proprio talento. Per quanto riguarda il tabellone di Coppa Italia, la vincente di questo incontro affronterà in semifinale la vincente di Vicenza-Feralpisalò che si disputerà in serata, dall’altra parte si è già qualificata la Ternana che attende il responso dell’ultimo quarto di finale, sempre oggi, tra Catanzaro e Catania.