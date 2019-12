L’Assigeco prova a chiudere in bellezza l’anno: al Palabanca arriva Montegranaro

Ultima fatica dell’anno per l’Assigeco che, in un match valido per la 15esima giornata del campionato di serie A2, riceve al Palabanca Montegranaro. Dalle 18 andrà in scena un match sulla carta più che agevole per i ragazzi di coach Ceccarelli che occupano il quarto posto, mentre i marchigiani annaspano al penultimo. In campo ci saranno i due americani, e trascinatori, Ogide e Hall, mentre Ferguson ormai recuperato dall’infortunio, si accomoderà in panchina. Avversari che si presentano con Gennaro Di Carlo alla guida, subentrato pochi giorni fa a Franco Ciani. Una sfida alla quale potranno assistere con un biglietto omaggio coloro che presenteranno alle casse il proprio abbonamento stagionale ad una qualsiasi delle formazioni piacentini di qualsivoglia disciplina.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà