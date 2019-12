Successo a Cortemaggiore per il torneo open natalizio I RISULTATI

Circa 300 pongisti e più di mille persone fra allenatori, dirigenti e familiari provenienti da tutto il Nord e Centro Italia. E’ stato un successo il torneo open nazionale di tennistavolo che si è giocato a Cortemaggiore il 28 e 29 dicembre.

Ben 70 le società impegnate in programma di gare molto accattivante, con sfide combattute e ben giocate. In palio come evento principale il trofeo Pizza+1.

OVER 13 MASCHILI / 1° FEMMINILE

1 BACCHELLI FEDERICO VILLA D’ORO MODENA

2 IANNIS LEONARDO LIVORNO

3 DERNINI SIMONE TECO CORTE AUTO

3 CAPPUCCIO COSTANTINO TECOCORTE AUTO

5 BENVEGNU’ MASSIMILIANO MESTRE

5 PUGLIESE SALVATORE VARESE

5 QUATRARO ALESSIO BONACOSSA MILANO

5 GARGANTINI LORIS MILANO SPORT

OVER 200 MASCHILI / 2° FEMMINILE

1 LEONARDIS ADRIANO VILLA ROMANO’

2 BARANI ARIANNA TECO CORTE AUTO

3 D’AMORE ANDREA FORLI’

4 COLOMBI FRANCESCO TECO CORTE AUTO

5° CATEGORIA FEMMINILE

1 GIACOSA ELISA ALBA

2 PERO SILVIA ALESSANDRIA

3 RESTA VERONICA SAVONA

3 CARLIN ADELE PERGINESE

OVER 5000 MASCHILE / 5° FEMMINILE

1 NOVIELLO CRISTIAN NERVIANO

2 COSTA EUGENIO URANIA

3 VECCHIO JURY POVIGLIO

3 ELAAZARI ILYASS TECO CORTE AUTO

OVER 2500 MASCHILE / 4° FEMMINILE

1 LABADINI CRISTINA RIPALTA CREMASCA

2 DI MICHINO GIORGIO MILANO SPORT

3 MARANI MATTIA VALNURE

3 DE BARBERI GIOSUE’ SEGESTE NOVA

OVER 1200 MASCHILE / 3° FEMMINILE

1 GALBIATI MATTIA LECCO

2 MIRABELLA VITTORIO VILLA D’ORO MODENA

3 FRANCHI MONIA ALFIERI DI ROMAGNA

3 ANDERLONI VINCENZO SARONNO

OVER 450 MASCHILE / 3 FEMMINILE

1 MARRA DENIS CREMA

2 ZANIBONI ANDREA TECO CORTE AUTO

3 MINARDI DAVIDE TECO CORTE AUTO

3 PREATONI MAURIZIO SILVING MILANO