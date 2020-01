Gas Sales in campo per gli allenamenti. La Lega modifica il calendario

La pausa imposta alla Superlega dai tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo (in programma dal 5 all’8 gennaio a Berlino), ha fatto slittare a giovedì 16 gennaio la delicata trasferta di Modena (valida per la seconda giornata del girone di ritorno), anche se la Gas Sales Volley Piacenza questa mattina, 3 gennaio, era già in campo per il primo allenamento del 2020. La pesante sconfitta rimediata il giorno di Santo Stefano contro i campionissimi della Lube ha lasciato l’amaro in bocca in casa biancorossa, con i ragazzi di Gardini che (eccetto il primo set) sono parsi un po’ troppo arrendevoli.

Per questo Fei e compagni vogliono al più presto invertire la rotta: la lunga pausa dovuta agli impegni delle Nazionali sarà sicuramente l’occasione migliore per lavorare su quegli aspetti che nelle ultime uscite dei biancorossi non hanno funzionato a dovere. Dopo aver la sfida esterna con Modena, terza forza del campionato, i biancorossi torneranno a giocare tra le mura amiche del PalaBanca domenica 19 gennaio alle 18 contro Verona.

Nel frattempo la Lega Pallavolo ha definito alcuni spostamenti per quanto riguarda alcune gare del girone di ritorno: tra queste previste modifiche anche al calendario della Gas Sales Piacenza. La 4° giornata di SuperLega, infatti, vedrà i piacentini affrontare in trasferta la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sabato 25 gennaio alle ore 15 (Diretta Rai Sport) mentre nella 6° giornata i biancorossi saranno impegnati sul campo di Vero Volley Monza giovedì 6 febbraio alle ore 20.30 (Diretta Eleven Sports).