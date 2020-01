Si apre con la sfida al Fanfulla il girone di ritorno della Vigor Carpaneto

Si riparte da dove si era terminato, sperando in un risultato diverso. Il pubblico amico del “San Lazzaro” è il “traìt d’union” tra il 2019 e il 2020 della Vigor Carpaneto, di scena sul rettangolo di gioco di casa dove aveva concluso con una sconfitta il girone d’andata (1-3 con il Lentigione lo scorso 22 dicembre). Il viaggio nella seconda metà di campionato della squadra di Stefano Rossini inizierà domenica alle 14.30, quando il Fanfulla sarà l’ospite di turno nella prima giornata di ritorno del girone D di Serie D.

Contro una formazione in lotta per i primi posti, i biancazzurri piacentini dovranno sfoggiare una prova di qualità perché la classifica impone un pensiero tanto cristallino quanto poi difficile da mettere in atto continuità: zero sconti a nessuno. Il Fanfulla occupa il quarto posto con 30 punti, il doppio del bottino della Vigor, ed è allenato in panchina da Andrea Ciceri, ex di turno.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà