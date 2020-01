Ultima di andata per la Bakery: alle 18 al PalaFranzanti arriva Ancona

E’ tempo di tornare in campo per la Bakery Basket Piacenza: oggi, domenica 5 gennaio alle 18, andrà in scena l’ultima partita di andata del girone C di Serie B di pallacanestro, che vedrà i biancorossi fronteggiare Ancona, squadra che occupa la 14esima posizione in graduatoria. Si giocherà al PalaBakery la prima partita del 2020, dopo l’ultima trasferta di Rimini dello scorso 22 dicembre. Per Piacenza è ancora aperta la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia (sede di svolgimento ancora sconosciuta). Fabriano si è già guadagnata il pass, mentre Cento e la stessa Bakery sono in corsa per il secondo biglietto. La truppa di Campanella ha due punti di ritardo rispetto ai centesi e deve contare obbligatoriamente sulla sconfitta dei rivali a Montegranaro per prendersi il secondo posto.

