Vangelov: “Alla Bakery per dare punti e rimbalzi. Per me un nuovo inizio”

“Rimbalzi, energia e tanti punti”. Con poche, semplici parole il botto di mercato della Bakery Basket Nikolaj Vangelov, centro di 214 centimetri, si è presentato ieri sera ai suoi nuovi tifosi. Il classe 1996 è l’acquisto invernale della società di patron Beccari che, per il prosieguo del campionato di Serie B (che la vede attualmente al terzo posto dietro Fabriano e Cento), ha pensato di inserire in organico un profilo di alto livello per la Cadetteria. Vangelov, che ha vestito la passata stagione la maglia dei cugini dell’Assigeco, proviene dalle fila del Balkan, compagine bulgara con la quale ha collezionato anche qualche gettone in Champions League. “Per me – ha assicurato – la Bakery rappresenta un nuovo inizio per la mia carriera. Non sarà facile, a causa della mia stazza, adattarmi a questa Serie B, campionato molto rapido e veloce. Farà comunque del mio meglio. Io e Birindelli possiamo essere devastanti insieme. Non vedo l’ora di giocare”.

Con Vangelov – ha commentato il presidente Marco Beccari – la Bakery è veramente una squadra completa. Nonostante stessimo facendo molto bene, ci eravamo accorti che mancava qualcosa: un tassello in più per le rotazioni di Campanella, un grande acquisto per sognare in grande”.

GUARDA L’INTERVISTA