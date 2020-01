E’ tra le prime società sportive europee a essere certificata 100% CO2 free

La You Energy Volley è ufficialmente tra le prime società sportive europee a essere certificata “Carbon Neutral”, riconoscimento importante rilasciato grazie alla verifica dell’ente certificatore Bureau Veritas Italia, secondo la norma Iso 14064, e ottenuto dalla società della presidente Elisabetta Curti in collaborazione con Carbonsink. Risultato raggiunto grazie alle buone pratiche della scorsa stagione sportiva, borracce in acciaio, illuminazione a led e pompe di calore. Tra le prossime iniziative, la squadra avrà a disposizione un’auto elettrica, verranno installate colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici al Palabanca e sarà messo a disposizione un bus-navetta a metano per i tifosi.

Il comunicato della società