Coach Gardini: “Contro Modena mi aspetto una partita di alto livello”

La ripresa del campionato di Superlega, dopo la sosta natalizia, è dietro l’angolo per la Gas Sales Volley Piacenza, con la squadra biancorossa che scenderà in campo domani sera contro Modena. I ragazzi di coach Andrea Gardini, attualmente a quota 12 punti in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria da tre punti, hanno lavorato duramente in questa sosta natalizia, per oliare gli ingranaggi di gioco. Coach Gardini ha fatto il punto della situazione.

