Terza settimana di lavoro per la Gas Sales. Clévenot sarà il capitano

E’ ufficialmente partita la terza settimana di allenamento pre-season per la casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: sedute di pesi e piscina, lavoro tecnico al Palabanca. E in questa settimana, così come previsto dai protocolli, nuovi test sierologici per staff, giocatori e personale che lavora negli uffici del Palabanca.

Sono 10, per il momento, i giocatori a disposizione di coach Andrea Gardini. Domenica scorsa è arrivato a Piacenza anche lo schiacciatore americano Aaron Russell, impegnato fino a qualche giorno fa con la Nazionale a stelle e strisce. Russell è stato sottoposto al test sierologico e al momento si trova nel suo appartamento in quarantena fiduciaria, visto che proveniva dagli Stati uniti. Si aggregherà alla squadra appena possibile. Nulla di nuovo, invece, per l’americano Shaw e il cubano Hierrezuelo (il cui arrivo non è stato ancora ufficializzato dalla società biancorossa).

“Sono soddisfatto – ha sottolineato Andrea Gardini – di come sta procedendo il lavoro e soprattutto di come i ragazzi lo stanno affrontando con grande entusiasmo e curiosità. E sono davvero contento che siamo riusciti a portare in Italia un giocatore come Grozer, un vero campione in campo e fuori dal campo. E’ un giocatore che farà un grande campionato”.

IL NUOVO CAPITANO – Sarà Trevor Clévenot il capitano della Gas Sales Bluenergy che si appresta ad affrontare la sua secondo stagione consecutiva in Superlega. Lo schiacciatore francese, classe ’94, è alla sua seconda esperienza in terra piacentina dove ha lasciato ottimi ricordi. A Piacenza ha giocato due stagioni, dal 2016 al 2018, sotto la guida di Alberto Giuliani e la corsa in campionato della squadra si è fermata entrambe le volte ai quarti di finale dei playoff. E’ quindi passato a vestire la maglia di Milano dove ha giocato nelle ultime due stagioni e nell’ultima, in particolare, si è distinti per avere ricoperto per un lungo periodo con la squadra in emergenza per gli infortuni anche il ruolo di finto centrale.