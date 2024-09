La Gas Sales torna su Telelibertà: “Con Mondo Volley anche i tifosi al centro”

Un nuovo format, più snello e agile, non più settimanale ma quotidiano, da lunedì a venerdì, e novità importanti si registrano anche alla conduzione.

Parte stasera alle 20.00 Mondo Volley, la finestra dedicata all’intero universo della Gas Sales Blunergy Piacenza che Alice Morelli guiderà dagli studi di Telelibertà.

Mondo Volley sarà l’occasione per vivisezionare le partite della Gas Sales con statistiche, curiosità e soprattutto cercando di cogliere gli stati d’animo dei giocatori che diverranno volti sempre più familiari per i telespettatori della tv di via Benedettine.

Si parte questa sera con la prima puntata della nuova stagione.