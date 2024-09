Gas Sales, il nuovo opposto Alessandro Bovolenta: “Sono tornato a casa”

“Sono tornato a casa”. Lo dice commosso e allo stesso tempo determinato per iniziare una nuova avventura Alessandro Bovolenta. Il nuovo opposto della Gas Sales è stato presentato ieri pomeriggio insieme all’altro acquisto, il centrale Moussé Gueye, alla BFT Burzoni di Quarto, dove sono intervenuti anche il capitano e campione olimpico Antoine Brizard, la presidente Elisabetta Curti, il direttore generale Hristo Zlatanov e alla padrona di casa Arianna Burzoni.

Bovolenta, figlio del compianto Vigor, ha ammesso come “mi siano già entrati in mente dei flashback da quando sono arrivato… Sono praticamente nato a Piacenza e sto vivendo emozioni speciali”. Ricomposta con Romanò la diagonale della Nazionale, “sono qui per crescere e per trovare spazio in campo, è la squadra perfetta per farlo e sarà il coach a decidere chi dovrà giocare”. Anche Gueye è convinto di poter trovare il giusto spazio. “So che davanti ho un grande come Simon, ma voglio migliorare per giocare – il pensiero del centrale – sono qui da poco e ho già visto come il livello sia più alto rispetto al campionato polacco dove ero lo scorso anno, siamo un bel gruppo e possiamo fare bene”.