Gas Sales Bluenergy Volley ritrova il Modena a caccia di punti

Riprendere il cammino in SuperLega dopo la sconfitta casalinga contro la Lube (2-3) e confermare i segnali positivi della vittoria in Champions League contro il Benfica: un 3-0 che ha portato la squadra in testa al girone e che vuole aprire al percorso di un 2024 senza soste.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si potrà godere a malapena questi giorni di feste natalizie perché oggi, 26 dicembre, torna subito in campo, nel consueto appuntamento di Santo Stefano. Nel tempio del volley italiano del PalaPanini, la squadra di coach Andrea Anastasi ritrova il Modena (ore 18, in diretta su volleyballworld.tv) del nuovo allenatore Francesco Petrella, profilo promettente già come assistente di Lorenzetti sulla panchina scudettata di Trento. La Gas Sales Bluenergy dovrà invece fare ancora a meno di Youandy Leal: lo schiacciatore brasiliano 35enne prosegue nel lavoro di recupero dopo l’infortunio al polpaccio della gamba destra e con ogni probabilità rivedrà il campo solo a gennaio. Attesa invece per i colpi migliori di un Romanò in ripresa, così come intoccabile Simon, faro e leader di un gruppo che ora studia le prospettive di un colpo pesante come potrebbe esserlo quello in terra modenese.

1ª GIORNATA SUPERLEGA

Martedì 26 dicembre Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Cucine Civitanova Marche – Rana Verona Cisterna Volley – Mint Vero Volley Monza Pallavolo Padova – Itas Trentino Gioiella Prisma Taranto – Farmitalia Catania

CLASSIFICA

Itas Trentino p. 25; Sir Susa Vim Perugia 24; Gasa Sales Bluenergy Volley Piacenza 21; Mint Vero Volley Monza 20; Cucine Lube Civitanova 18; Valsa Group Modena 17; Allianz Milano 16; Rana Verona 12; Pallavolo Padova 10; Cisterna Volley 7; Gioiella Prisma Taranto 6; Farmitalia Catania 4. _Paolo Borella