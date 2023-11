Gas Sales Bluenergy domani affronta Farmitalia Catania. Scanferla: “Partita difficile”

Terza giornata del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna protagonista domani, domenica 5 novembre, (ore 16.00) al PalabancaSport, avversaria la Farmitalia Catania. Una sfida inedita visto che le due squadre non si sono mai affrontate.

Dopo il convincente avvio di campionato che ha visto la formazione biancorossa vincere con Padova e Milano, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scende in campo con Catania che si affaccia alla SuperLega per la prima volta nella sua storia dopo aver acquisito in estate il titolo sportivo da Vibo Valentia. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza senza l’opposto mancino Yuri Romanò che durante la Semifinale di Del Monte Supercoppa SuperLega giocata con Civitanova ha accusato un problema muscolare al retto addominale.

Leonardo Scanferla (libero Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) spiega: “Sicuramente dovremo affrontare la gara senza pensare che dall’altra parte della rete c’è una neopromossa, Catania ha già dimostrato di sapere giocare una buona pallavolo. Sarà una partita difficile anche perché chiunque contro di noi cerca di dare sempre il massimo. Dovremo affrontare questa gara con tanta concentrazione e grinta, siamo amareggiati perché veniamo da una brutta partita in Supercoppa dove non siamo stati bravi ad esprimere il nostro gioco, dovremo certamente fare meglio con Catania cercando di guardare soprattutto nel nostro campo”.

Dall’altra parte della rete c’è Farmitalia Catania che a 58 anni dalla sua fondazione approda per la prima volta in SuperLega Credem Banca. Dopo la conquista della promozione in A2 ecco l’approdo nella massima serie con il subentro, al posto di Vibo Valentia nella SuperLega.

COMUNICATO