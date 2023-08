Gas Sales, oggi primo raduno ufficiale a ranghi ridotti: “Entusiasmo e fiducia”

Riflettori di nuovo accesi al PalabancaSport sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza: nel tardo pomeriggio ha infatti preso il via la preparazione alla stagione 2023/2024. Dopo centotredici giorni dall’ultima uscita ufficiale e ad otto settimane dal debutto in SuperLega (previsto per il 22 ottobre proprio al PalabancaSport contro Padova) la formazione biancorossa si è radunata. Agli ordini del nuovo tecnico Andrea Anastasi il mini-gruppo ha iniziato a svolgere il programma di allenamenti che, almeno nella prima parte, sarà caratterizzato dalla presenza in palestra di meno della metà dei giocatori della rosa. Tutti gli altri, infatti, sono al lavoro con le rispettive Nazionali.

A rispondere presente alla prima convocazione di coach Anastasi, davanti ad un buon numero di tifosi, oggi c’erano solo cinque dei quattordici giocatori del roster ufficiale: i confermati Francesco Recine (schiacciatore), Nicolò Hoffer (libero), Edoardo Caneschi (centrale) e i nuovi Fabio Ricci (centrale) e Bruno Dias (palleggiatore). Da lunedì prossimo si uniranno al gruppo l’opposto Fabrizio Gironi e il centrale Robertlandy Simon. Ad incitare i giocatori durante il primo allenamento della nuova stagione anche una nutrita schiera di Lupi Biancorossi, con in testa la presidente Debora Modicamore e la vicepresidente Greta Tarenchi.

Anche lo staff tecnico e medico che lavorerà per tutta la stagione con il tecnico mantovano non è ancora al completo. Oltre al direttore sportivo Alessandro Fei e al direttore dell’area tecnica Ninni De Nicolo, fin da oggi presente il viceallenatore Antonio Valentini, l’assistente allenatore Matteo Bologna, il fisioterapista Riccardo Anfosso coadiuvato da Tonino Barrile che si occuperà anche del settore giovanile, il medico Carlo Segalini e l’osteopata Giovanni Berzioli. In questa prima fase la preparazione atletica sarà curata da Francesco Rizzi in attesa del ritorno di Davide Grigoletto impegnato con la Nazionale svizzera. Lo scoutman Gabriele Antola si unirà al gruppo terminati gli impegni con la nazionale bulgara femminile.

Il programma completo della prima settimana di preparazione in vista della stagione 2023-2024, da svolgere interamente al PalabancaSport, prevede una doppia seduta di lavoro martedì, giovedì e venerdì, una seduta di lavoro nel pomeriggio di mercoledì mentre riposo sabato e domenica. Gli allenamenti di questa settimana sono aperti al pubblico.

“Sono particolarmente contento e anche emozionato – ha sottolineato l’allenatore Andrea Anastasi – di iniziare una nuova stagione in una nuova città e società. Per diverse settimane lavoreremo a ranghi ridotti, tra una quindicina di giorni aggregheremo qualche giocatore delle giovanili, in questo periodo lavoreremo sulle individualità. Ma la palla sarà da subito presente. Questa è una fase importante e va gestita nel modo migliore soprattutto quando hai per diverse settimane pochi giocatori, bisogna essere bravi a dosare i carichi di lavoro e far sì che le cose non diventino noiose. Daremo molta importanza e attenzione ai fondamentali individuali, un lavoro utile quando passeremo alle fasi di gioco”.