Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, debutto casalingo per Serie C e Serie D

Debutto in campionato per le formazioni di Serie C e Serie D della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

La formazione di Serie C, guidata in panchina dal primo allenatore Nicola Agricola e dal secondo Carlo Miselli, è l’unica compagine piacentina ad essere al via nel campionato. Il primo impegno stagionale sarà sabato 12 ottobre alla palestra G. Salvadè (ex Genio Pontieri): con inizio alle 21.00 affronterà la formazione modenese dell’Edil Cam Cavezzo.

La formazione di Serie D, invece, guidata dal primo allenatore Massimo Piazzi e dal secondo Nicola Agricola, per la prima giornata di campionato debutterà sabato, 12 ottobre, alla palestra G. Salvadè (ex Genio Pontieri), dove con inizio alle 17.30 affronterà la formazione reggiana del Pieve Volley Reggio Emilia.