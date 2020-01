Cortemaggiore non si ferma e centra importanti vittorie in tutte le categorie

Non si placa la “fame” di vittorie della Teco Corte Auto Cortemaggiore che, dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie A1 in campo femminile, continua a mietere successi anche nelle altre categorie. In B2 maschile la società magiostrina ha battuto la corazzata Bagnolese grazie anche e soprattutto ai numeri di Simone Dernini. In C1 successo molto importante nello scontro-salvezza a Poviglio, mentre in Serie B femminile le giovanissime magiostrine (da segnalare l’età media della squadra, 15 anni) non ha ancora conosciuto la parola sconfitta, rimediando nel weekend una vittoria ai danni di Chiavari e un bel pareggio contro l’Athletic Genova.

