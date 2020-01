Stasera Piace in campo: con la Triestina scatta la missione quinto posto

Il Piacenza chiuderà oggi la 22esima giornata del campionato di serie C nel posticipo che, dalle 20,45, andrà in scena allo stadio Garilli. E’ la Triestina l’avversaria dei ragazzi di mister Franzini che, in caso di successo, possono ambire a scalare una posizione di graduatoria visto il ko rimediato dal Padova nel match interno con il Modena.

La missione quinto posto dunque sarà l’obiettivo dei biancorossi che si presentano al gran completo, eccezion fatta per il portiere Del Favero per il quale la stagione rischia di essere già giunta al capolinea. Bertozzi sarà a guardia dei pali, mentre a metà campo potrebbe essere riproposto Bolis per raggiungere il numero di tre giocatori “under” in campo contemporaneamente che garantiscono introiti dalla Lega. Nel reparto offensivo sembra profilarsi la riproposizione del tandem Paponi-Sestu, con Polidori in panchina al pari del neo arrivato Franchini.

Dall’altra parte, sarà Lodi la guida della mediana di una squadra ancora alla ricerca di una identità e che naviga ben lontana dalle zone di classifica che sembravano essere nel potenziale degli alabardati. In attacco ci sarà l’esperto Granoche a rappresentare il pericolo numero uno per la difesa piacentina.

Queste le probabili formazioni:

PIACENZA (3-5-2) Bertozzi; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Bolis, Marotta, Corradi, Imperiale; Polidori, Paponi. (Ansaldi, Castellana, Nannini, Borri, Nicco, Cattaneo, Franchini, Scotti, Sestu, Sylla, Paponi). All. Franzini.

TRIESTINA (4-3-1-2) Offredi; Formiconi, Malomo, Codromaz, Lambrughi; Maracchi, Lodi, Giorico; Procaccio; Gomez, Granoche. (Matosevic, Frascatore, Paulinho, Steffé, Mensah, Ermacora, Scrugli, Cernuto, Gatto, Salata, Costantino). All. Gautieri

ARBITRO Vigile di Cosenza.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 22ESIMA GIORNATA