Stasera Zona Calcio con i dilettanti, domani sera torna Zona Piacenza

Nuovo appuntamento con il calcio piacentino su Telelibertà. Questa volta però, vista la contemporaneità della sfida che vedrà in scena il Piacenza Calcio alla Triestina, si sdoppiano ulteriormente i due appuntamenti del lunedì. Questa sera infatti, a partire dalle 20.15, con Corrado Todeschi e Alessandra Carlà alla conduzione, andrà in onda Zona Calcio: in diretta dallo Spazio Rotative, saranno i dilettanti ad essere protagonisti di una serata nel corso della quale saranno costanti gli aggiornamenti dallo stadio Garilli. Si parlerà di Fiorenzuola e Vigor Carpaneto, ma anche delle categorie inferiori, fino alla Terza Categoria con una folta rappresentanza del San Corrado, squadra del momento.

Domani sera invece, puntata speciale di Zona Piacenza: dalle 21,30, spazio alle analisi del match odierno con ospiti, opinionisti e immagini della gara dei biancorossi.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

