Giulia Ghilardotti alla conquista dell’Europa: “Tornerò con una medaglia”

Prima di partire per avventure internazionali, diversi sportivi piacentini fanno sempre tappa a Zona Sport, un po’ perché è di buon auspicio, un po’ perché serve a caricarsi in vista di mirabolanti imprese. Così ha fatto anche la giovane karateka Giulia Ghilardotti, che tra un paio di giorni partirà per Budapest per affrontare i Campionati Europei Juniores. L’atleta del Karate Piacenza Farnesiana, nuovamente convocata dalla nazionale Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), difenderà i colori dell’Italia nella categoria -53kg dal 6 al 9 febbraio. “Combattere con la maglia azzurra – ha raccontato al giornalista Marcello Tassi – è sempre una grande emozione. Inutile dire che punto a una medaglia, anche se la concorrenza sarà agguerrita: saranno presenti atleti provenienti da 52 nazioni e non sarà facile salire sul podio”.

“Questa convocazione – ha aggiunto il suo maestro Gian Luigi Boselli – è un riconoscimento tanto atteso quanto meritato, grazie ai risultati ottenuti da Giulia nel corso del 2019: medaglia di bronzo ai campionati italiani e medaglie di prestigio in numerose competizioni internazionali”. Nel corso della trasmissione spazio anche a volley, basket e rugby, con la consueta analisi dei match del fine settimana. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Zona Sport torna venerdì prossimo alle 20.30 su Telelibertà.