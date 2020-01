Il nuovo portiere Mazzini: “Qui per non far rimpiangere Del Favero”

E’ l’ultimo acquisto in ordine di tempo del Piacenza Calcio, il sostituto ideale in grado di prendere il posto di Del Favero (infortunato a una spalla) tra i pali della porta biancorossa. Stefano Mazzini, subito titolare contro Arzignano e Fermana, ha avuto poco tempo per ambientarsi, anche se le sue due prime uscite con la maglia piacentina lasciano ben sperare per il futuro. “Sono arrivato in una società dal grande blasone – ha affermato -, la squadra è forte e ancora pienamente in corsa per centrare i playoff. Non sarà facile sostituire Del Favero, uno dei migliori della categoria: farò di tutto affinché i tifosi non lo rimpiangano”.

