Ultimo giorno di trattative, oggi arriva l’attaccante ivoriano Latte Lath

Vestirà la maglia del Piacenza un altro giovane di buone prospettive: Emanuel Latte Lath, ivoriano, nato il 2 gennaio 1999 è un attaccante esterno che ha giocato fin qui 18 partite e segnato due gol con la maglia dell’Imolese, ma la cui proprietà è dell’Atalanta. Un’alternativa in più per il settore avanzato, concreta soprattutto quando si deciderà di giocare con il 4-3-3. L’approdo alla corte di Franzini sarà ufficializzato oggi, ultimo giorno di trattative. Prima del gong di chiusura del mercato di riparazione, il ds Matteassi dovrà guardarsi dagli assalti del Vicenza per condurre in Veneto Daniele Paponi, mentre in entrata soltanto in caso di occasionissima last-minute potrebbero registrarsi ulteriori movimenti.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà