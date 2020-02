Stasera Zona Piace e Zona Calcio su Telelibertà: diretta dalle 20.15

Torna l’appuntamento settimanale con il calcio piacentino su Telelibertà. Stasera, dalle 20,15, tutti i campionati che vedono all’opera formazioni di casa nostra, saranno vivisezionati dalle due trasmissioni condotte da Corrado Todeschi, Laura Fregoni e Alessandra Carlà.

Si parte con Zona Piacenza: diretta interamente dedicata all’analisi della sfida tra i biancorossi e il Cesena dell’ex William Viali. Si parlerà delle prospettive future della squadra di Franzini ma anche del settore giovanile della società di via Gorra.

Sarà invece il super derby di serie D tra Vigor Carpaneto e Fiorenzuola a catalizzare l’attenzione degli appassionati nella seconda parte della serata dove si parlerà, come sempre di tutti i tornei dilettantistici, fino alla Terza Categoria.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

