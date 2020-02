“Torneo Beghi”, si parte il 24 febbraio. Spazio anche al calcio femminile

Partirà il prossimo 24 febbraio e terminerà il 29 marzo con la finale allo stadio Garilli la 34esima edizione del “Torneo Beghi di calcio giovanile” organizzato dal Piacenza Calcio con Asia Group. In tutto 25 squadre di esordienti misti. Quest’anno spazio anche al calcio femminile con il primo trofeo Rajapack, il 14 marzo al Bertocchi quadrangolare per 4 Under 15 femminili.

