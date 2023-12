Quindicenne aspetta l’arbitro a fine gara e lo spintona: nove giornate di squalifica

L’avvicinarsi del clima natalizio non ha evitato il manifestarsi di comportamenti aggressivi nei confronti degli arbitri. Raffica di squalifiche nel calcio dilettanti, dalla seconda categoria alle giovanili il filo conduttore è sempre lo stesso: insulti, minacce e violenza contro i direttori di gara.

Nel girone A di Seconda categoria il giudice sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica a un giocatore del San Giuseppe perché dopo essere stato espulso per doppia ammonizione avrebbe dato una testata a un giocatore avversario. Stessa squalifica per un attaccante del GossolengoPittolo che avrebbe rivolto un’espressione offensiva all’arbitro durante l’ultima partita contro la Virtus Piacenza.

A stupire ancora di più è la raffica di squalifiche nelle categorie giovanili. Un tesserato Under 15 in forza dell’Audax calcio Libertas ha ricevuto nove giornate di squalifica perchè dopo essere stato espulso per un fallo di gioco avrebbe aspettato l’arbitro al termine della partita per insultarlo e spintonarlo. Quattro giornate invece sono state comminate a un giocatore Under17 della Turris che dopo essere stato espulso per proteste avrebbe reiterato espressioni minacciose e ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

