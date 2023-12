Rissa in Turris-River, mano pesante del giudice: doppia sconfitta e cinque squalificati

Dopo la sospensione per rissa di Turris-RiverNiviano nei giorni scorsi, durante la gara valida per il campionato Juniores provinciale, il giudice sportivo è intervenuto con fermezza contro i giocatori ritenuti responsabili dell’accaduto, disponendo – si legge nel comunicato della Figc – “la sconfitta della gara, con il risultato di 0-3, per Turris e Riverniviano” nonché “un’ammenda di 250 euro a entrambe le società, oggettivamente responsabili dei fatti violenti commessi dai rispettivi tifosi” e “alla società Turris un’ulteriore ammenda di 100 euro per non aver presidiato l’accesso alla zona antistante gli spogliatoi, permettendo che tifosi entrassero all’interno del recinto di gioco”. Il giudice sportivo, inoltre, ha squalificato due calciatori per sei giornate, un giocatore per cinque giornate e altri due atleti per due giornate.