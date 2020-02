Gas Sales, Scanferla: “La pausa ci servirà per tornare più forti di prima”

Mentre l’under 16 della Gas Sales Volley Piacenza si presneta con due vittorie alla fase regionale del campionato, la prima squadra è tornata oggi ad allenarsi al PalaBanca. I biancorossi osserveranno circa due settimane di stop, per poi tornare nuovamente in campo il 1° marzo contro Padova. Domenica 16 febbraio è previsto il turno di riposo in campionato mentre quella successiva, il 23 febbraio, spazio alla finale della Coppa Italia. Il libero Leonardo Scanferla analizza il momento che stanno attraversando i ragazzi di coach Gardini.

