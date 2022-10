Ko a Modena per la Gas Sales Bluenergy: per espugnare il PalaPanini serve altro

Cuore, carattere, sprazzi di ottima pallavolo ma ancora non basta. Per espugnare il PalaPanini serve altro, serve un’impresa, e in questo avvio di stagione la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza paga dazio per una condizione ancora tutt’altro che ottimale e un gioco con attaccato il cartello “lavori in corso”. Occorre tempo, si sapeva, anche perché al cospetto di un’avversaria come Modena, che è già squadra, serve la partita perfetta e ciò è ancora lontano dall’essere più di un semplice miraggio. La squadra di Bernardi perde 3-1 andando sotto nel primo set, riaprendo i giochi grazie ad uno strepitoso secondo parziale (emblematico il punteggio di 15-25) salvo poi giocarsi tutto nel terzo, dove però – a spezzare un salomonico equilibrio – ci pensa qualche pallone di troppo regalato ai padroni di casa. Nel finale del quarto e ultimo set la reazione d’orgoglio, che però non serve a cambiare le sorti di un match che ha visto la formazione di casa più avanti dal punto di vista tecnico. C’è tanto da lavorare e sistemare, ma tranquilli: l’impressione è che Bernardi sappia in che direzione vanno condotti i suoi ragazzi. Alla prossima c’è Trento e una vittoria diventa a questo punto davvero importante. Il morale lo richiede.

VALSA GROUP MODENA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-1

(25-21, 15-25, 25-22, 25-23)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende Bruno 4, Ngapeth 16, Stankovic 6, Lagumdzija 21, Pope 1, Rinaldi 11, Gollini (L), Rossini, Sala, Krick 8, Sanguinetti. Ne: Bossi, Salsi, Malvasi (L). All. Giani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 5, Simon 10, Romanò 20, Leal 15, Caneschi 7, Brizard 5, Scanferla (L), Gironi, Basic 3, De Weijer. Ne: Hoffer, Lucarelli. All. Bernardi.

