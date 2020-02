Al PalaBanca arriva Udine: l’Assigeco di Martelossi sogna di ripartire

Le tre sconfitte consecutive in una settimana hanno portato l’Assigeco Piacenza alla decisione di cambiare la guida tecnica della squadra, affidando la panchina ad Alberto Martelossi che, scherzo del destino, oggi (ore 18 al PalaBanca) esordirà non solo contro la squadra della sua città natale, ma anche contro il suo recente passato: Udine, infatti, è stata l’ultima formazione allenata dal neo coach biancorossoblu, trascinata ai Playoff nella passata stagione grazie ad un positivo girone di ritorno.

La stessa cosa proverà a fare con l’Assigeco, ancora in ottava posizione, ma con soli due punti di vantaggio sulla zona Playout. Ecco perché il cambio di rotta deve essere il più repentino possibile, anche se la squadra di Ramagli è una delle squadre più difficili da affrontare oggi: i bianconeri infatti non solo sono in netta ripresa rispetto all’inizio della stagione quando Santiangeli e soci furono corsari al PalaCarnera, ma hanno aggiunto due assi per la categoria come Gazzotti e Strautins, uno dei cinque uomini in doppia cifra di media del roster.

A tutto ciò va aggiunta l’infinita profondità della panchina (ben 11 giocatori sopra i 10 minuti di utilizzo) e la pericolosità dalla distanza che fa di Udine la migliore per percentuale da tre con il 37% su 24 tentativi a gara. Piacenza, dal canto, suo giocherà con la voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico che con Udine domani e il 26 febbraio contro un’altra corazzata come Forlì dovrà essere più caloroso che mai per aiutare i biancorossoblu ad allontanarsi dalle zone calde della classifica e issarsi stabilmente nella zona playoff, in vista della fase a orologio.

UCC Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari, 3 Ferguson, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 12 Ammannato, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Martelossi.

Old Wild West Udine: 0 Cromer, 2 Minisini, 3 Cautiero, 5 Gazzotti, 6 Amato, 7 Ohenhen, 9 Antonutti, 10 Fabi, 12 Zilli, 18 Beverly, 21 Strautins, 22 Nobile, 24 Penna, 33 Micalich. All. Ramagli.