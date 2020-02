Serata calcistica su Telelibertà: dalle 20.15 Zona Piace e poi i dilettanti

Sarà di nuovo tempo di processi nei confronti del Piacenza Calcio. A Zona Piace, in programma stasera, in diretta dalle 20,15, dopo il pesante ko del “Cabassi”, anche questa sera a tener banco saranno i problemi sempre più complicati della formazione biancorossa. Nello studio di Corrado Todeschi, Laura Fregoni e Alessandra Carlà la deludente gara di ieri sarà analizzata a fondo da giornalisti e opinionisti che si alterneranno allo Spazio Rotative.

Dalle 21.15 scatterà invece Zona Calcio, la trasmissione dedicata ai dilettanti. Tantissime le immagini dai campi che saranno commentate dai protagonisti della domenica del calciio piacentino.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

