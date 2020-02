Mister Franzini: “Riprendiamoci i punti lasciati per strada”

Dimenticare Carpi sarà il primo obiettivo che il Piacenza Calcio dovrà raggiungere quando sarà in campo domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) contro la Sambenedettese al “Garilli”. Mister Franzini lo annuncia prima del match e, nel frattempo studia anche qualche mossa dell’ultimo minuto per sorprendere gli avversari, che all’andata si imposero per 4-2 sui biancorossi.

“E’ ora di riprenderci i punti persi per strada in questo ultimo periodo – ha affermato il tecnico biancorosso -. Sto pensando ad alcuni accorgimenti, anche perché c’è il rientro di Nicco, mentre rispetto alla sfida con il Carpi non avrò a disposizione Imperiale, con Corradi ancora indisponibile. Ci sono ancora un paio di dubbi da risolvere. Come giudico la situazione di classifica? E’ ancora tutto aperto. Lo è sia dietro che davanti, anche perché quelle che lottano per non retrocedere stanno facendo bene, il campionato è ancora più aperto che nel girone di andata. Dietro si sono fermate però non dobbiamo pensarci, sta a noi dare continuità per lottare per i posti davanti”.