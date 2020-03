Con la trasferta a Giulianova la Bakery torna a sgranchirsi le gambe

Riprende oggi, domenica 8 marzo, il campionato di Serie B di pallacanestro. Alle 18.00, dopo tre settimane di stop, la Bakery Basket Piacenza ritorna finalmente in campo. I biancorossi saranno ospiti dell’ostica Giulianova, in un PalaCastrum a porte chiuse. Sarà una giornata di Serie B frammentata, che si protrarrà fino a giovedì 12 marzo al fine di recuperare la 24° giornata.

IL FOCUS SU GIULIANOVA

La squadra giallorossa occupa l’undicesima posizione in classifica, a quota 18 punti. La squadra allenata da coach Ciocca arriva da due importanti vittorie contro Civitanova e Rimini, uscendo dalla calda zona playout. Nel match d’andata al PalaBakery, il risultato fu schiacciante con un netto 74-54 in favore dei biancorossi. Da quel match, gli abruzzesi hanno cambiato marcia, mettendo a referto due nuovi giocatori: Salvatore Genovese, autore di 105 punti in 6 partite, proveniente da Lucca e Amar Balic, playmaker arrivato dalla serie A bosniaca. Con l’addio di Fall, uno dei migliori rimbalzisti del girone, gli uomini di punta rimangono Piccone (12.4 ppg), Hidalgo (13.3 ppg) affiancati da un roster molto giovane con il solo Genovese nato prima del 1994. Statisticamente parlando la Bakery domina su tutto ad eccezione della precisione dal tiro da tre e dalla lunetta.